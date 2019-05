Juve W., Aluko: "Serie A può crescere e attrarre le migliori calciatrici"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attaccante della Juventus Women Eniola Aluko ha risposto alle domande dei tifosi su Twitter al termine della sua prima stagione con la maglia bianconera: “Della Juventus mi piace il livello di professionalità, ha creato gli standard a ogni livello per spingere anche gli altri club a migliorare. È stupendo essere in un club dove posso continuare la mia crescita. A Torino mi trovo bene, il ritmo della vita è molto diverso da Londra e qui sono molto più rilassata. Ho anche viaggiato molto in Italia ed è il paese più bello in cui ho vissuto. - continua Aluko – Giocare all’Allianz è stato uno dei momenti più belli della mia carriera, è stato incredibile vedere 39mila persone venute a vederci ed è stato pazzesco vedere la reazione delle mie compagne italiane, tantissime piangevano dall’emozione. Quanto al campionato la competizione è di ottimo livello basta vedere che abbiamo vinto con appena un punto di vantaggio. Credo che il livello possa crescere ancora e diventare una lega che attragga le migliori calciatrici”.