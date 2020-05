Juve Women, Cernoia fissa i nuovi obiettivi: "Champions e un trofeo con la Nazionale"

vedi letture

Vincere un trofeo con la maglia della Nazionale e andare più lontano possibile in Champions League con la Juventus Women. Valentina Cernoia fissa i prossimi obiettivi della sua carriera, dopo aver vinto di tutto in lungo e in largo in Italia. La centrocampista bianconera è stata intervista dai canali ufficiali della Federazione calcio femminile. “I momenti più belli? Le mie vittorie, i miei trofei con Brescia e Juve – ha raccontato -. E poi il mio esordio in Champions contro il Lione, il mio esordio con la Juventus”. E ancora: “La partita che vorrei rigiocare è Australia-Italia perché credo che sia stata una partita unica ed emozionante – conclude -. Uno dei gol più belli credo di averlo segnato con la Fiorentina in Coppa Italia”.