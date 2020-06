Juve Women, da Guarino a Girelli le reazioni dopo lo Scudetto: "Grande soddisfazione"

Intervenute ai microfoni di Sky Sport l’allenatrice della Juventus Women Rita Guarino e le calciatrici Cristiana Girelli, Barbara Bonansea e Martina Rosucci hanno parlato del terzo scudetto di fila dopo la decisione del Consiglio Federale di assegnare il titolo. Queste le loro parole:

Guarino: “È una grande soddisfazione per tutto l’ambiente, questo risultato ha alle spalle tanto lavoro, tanta organizzazione e sopratutto un organico formato da ragazze che hanno creduto in questo progetto fin dal primo giorno. È una soddisfazione enorme. Possiamo consolidare questo gruppo che in tre anni ha dimostrato di essere un gruppo vincente. - continua l’allenatrice – La società ha messo le calciatrici nelle condizioni di potersi allenare anche nel primo giorno utile dopo il lockdown.So che molte società erano in grosse difficoltà sia sull'impiantistica sia per la tutela delle giocatrici per cui la spiegazione è questa. Ci sono ancora tanti passi da compiere per rendere il movimento più solido".

Girelli: “Il distacco che abbiamo conquistato sul campo era importante e siamo felicissime di questa decisione. Dispiace non essere con le altre compagne a festeggiare, ma ci rifaremo presto. Un anno fa eravamo in Francia e raggiungevamo i quarti di finale, un traguardo importantissimo per il movimento e ognuna di noi ha sempre detto che quello era il nostro obiettivo. Ma cercavamo soprattutto di fare qualcosa per il movimento e ci siamo riuscite. La notizia di oggi, oltre lo scudetto, è quella del professionismo che ci dà un motivo in più per soeridere. È un traguardo importante e speriamo di giocare per molti altri anni e cosi ci potremo godere questo traguardo".

Rosucci: “Abbiamo meritato lo Scudetto in ogni partita giocata, abbiamo diversi record come miglior attatto, miglior difesa e imbattibilità. Ce la siamo giocata bene questa stagione, anche se avremmo preferito finirla sul campo, ma ha un sapore strano nel senso che non essere sul capo a festeggiare è brutto, ma è un premio per i nostri sacrifici e alla nostra professionalità".

Bonansea: "Assolutamente si. Sappiamo che da tre anni a questa parte il Presidente ha voluto investire e credere nel calcio femminile. Quindi mi sembrava scontato sentire le sue parole e da tre anni stiamo ripagando la sua fiducia".