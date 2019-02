© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Aurora Galli, centrocampista della Juventus Women, ha parlato al sito ufficiale del club bianconero a due giorni dalla sfida contro il Milan tornando anche sulla sconfitta nella gara d'andata: "All’andata ci siamo guardate negli occhi, ci siamo dette che così non si poteva andare avanti. Fu la partita della svolta. Adesso siamo rilassate, ma davvero molto cariche e vogliamo fare punti. - conclude Galli - Puntiamo allo Scudetto, come le nostre principali contendenti, non dobbiamo dimenticare che oltre al Milan c’è anche la Fiorentina, ma battere le rossonere sarebbe davvero un passo avanti".