ufficiale Aurora Galli continua la sua avventura in Inghilterra: ha rinnovato con l'Everton

Saranno due le portacolori italiane nella prossima Women’s Super League inglese ed entrambe vestiranno la maglia dell’Everton. Dopo l’acquisto dell’attaccante Martina Piemonte infatti il club di Liverpool ha annunciato il rinnovo della centrocampista Aurora Galli, arrivata nel 2021 dalla Juventus e che nell’ultima stagione ha giocato 20 delle 22 partite di campionato. La calciatrice si è legata ai Toffees per un alto anno firmando un contratto fino al 2024.

“È una grande responsabilità questa stagione perché è il mio terzo anno in Inghilterra, sono così felice di essere qui perché potrò continuare nei progressi della squadra e nella maturazione del gruppo. - ha spiegato Galli ai canali ufficiali del club - Sono fiduciosa che la squadra si sta muovendo in direzione positiva e possiamo dimostrare anche in questa stagione di cosa siamo capaci. Non vedo l’ora di vivere un altro anno assieme ai tifosi dell’Everton”.

La centrocampista si è poi soffermata sulla passata stagione e sul rapporto con il mister Brian Sørensen: “La scorsa stagione ho capito fin da subito cosa si aspettava da me come calciatrice, ha compreso la mia personalità e mentalità e sa che sono aperta a interpretare il ruolo che vuole. Darò sempre il 100% di questo gruppo a prescindere se giocherò o meno perché l’importante è aiutare la squadra”.