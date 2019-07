Juventus Women, Braghin: "Barbara Bonansea resta in bianconero"

© foto di Imago/Image Sport

Intervenuto a Sky, il direttore generale della Juventus Women Stefano Braghin ha parlato delle bianconere e non solo. Ecco quanto evidenziato da TuttoJuve.com.: "Chi porterei in Italia? Sicuramente Debinha è molto forte, in Europa la conosciamo bene. Mi piace la Press degli USA, attaccante che mi ha colpito e Buchanan del Canada. E aggiungo Jackie Groenen, ovviamente. Andrea Staskova? L'abbiamo seguita un annetto, non era semplice vista la concorrenza. Abbiamo dovuto anticipare l'operazione per non perdere il treno. Barbara Bonansea ancora alla Juve? Sì, io ho staccato il telefono e anche lei. Cosa mi aspetto dalla stagione 2019/20? Tanta gente a vedere le partite, tante bambine a giocare a calcio. Sono i due motori per il movimento, siamo sulla buona strada".