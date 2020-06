Juventus Women, Gama: "Ripartenza potrebbe dare ancora più visibilità al movimento"

Sara Gama, capitano della Juventus Women e della Nazionale italiana femminile, ha parlato del momento del calcio in rosa dagli studi di La7 all’interno della trasmissione ‘Otto e Mezzo’: “Perché il campionato maschile è sicuro della ripresa e quello femminile no? Sicuramente per ordine, perché c'è una scala di priorità, la Serie A maschile porta grossi introiti. Il calcio maschile è un'industria e anche in quello c'è una scala di priorità. Di noi si sta discutendo adesso. Nello scorso Consiglio Federale si è deciso di mandarci avanti come i professionisti e verificare se ci sono le condizioni. Siamo in una posizione particolare: riprendere può essere un'opportunità. Noi ragazze siamo soddisfatte e pronte. Noi abbiamo richiesto un protocollo ad hoc e ci è stato concesso. E poi ci sono tutte situazioni di tutele contrattualistiche: c'è stata qualche difficoltà. Non spetta a noi calciatori deciderlo, ma indicare le condizioni sì. Forse questa ripresa potrebbe dare ancora più visibilità al nostro sport. Cosa c’è nel futuro? Il professionismo. Perché c'è bisogno di tutele. Prima si parlava di rinnovo di contratto, ma di fatto non si può parlare di quello. Non essere professioniste vuol dire non avere tutele assicurative o una pensione. Veniamo trattate da professioniste, è giusto ora fare lo step. Io mi sento privilegiata a giocare nella Juventus dove abbiamo tutto, ma la realtà sono molto diverse e vorrei che potessero essere tutte uguali a noi. Per noi questo è un lavoro ed è giusto che venga riconosciuto".