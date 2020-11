Juventus Women, Girelli fra le migliori 25 calciatrici al Mondo. È l'unica italiana

Il portale Goal ha stilato la classifica delle 25 migliori calciatrici (e dei 25 calciatori) di questo 2020 con una presenza italiana. Si tratta di Cristiana Girelli, attaccante della Juventus Women e della Nazionale italiana, che si è piazzata all'ultimo posto di una classifica che vede pochissime statunitensi - complice anche i problemi del campionato nordamericano in questo anno segnato dal Covid-19 - e che viene vinta dalla danese Pernille Harder, già vincitrice del premio assegnato dalla UEFA alla migliore attaccante e calciatrice della scorsa Champions femminile, davanti all'olandese Vivianne Miedema e all'inglese Lucy Bronze.

Questa la motivazione per il venticinquesimo posto dell'azzurra: "Dopo essere salita alla ribalta nazionale per la sua tripletta ai Mondiali della scorsa estate, Cristiana Girelli non si è più fermata. Ha segnato 16 goal in 16 partite di Serie A, aiutando la Juventus a vincere l'ennesimo titolo di campionato e vincendo la classifica cannonieri per il 2019/2020. La Girelli ha anche segnato il primo goal nella vittoria della Juve per 2-0 sulla Fiorentina per la Supercoppa italiana, risultando devastante anche con la Nazionale, realizzando 10 goal in altrettante presenze con l'Italia dopo i Mondiali del 2019".

Questa la classifica completa:

Pernille Harder ((Danimarca-Wolfsburg e Chelsea)

Vivianne Miedema (Olanda-Arsenal)

Lucy Bronze (Inghilterra-Lione e Manchester City)

Dzsenifer Marozsan (Germania-Lione)

Wendie Renard (Francia-Lione)

Caroline Graham Hansen (Norvegia-Barcellona)

Saki Kumagai (Giappone-Lione)

Amandine Henry (Francia-Lione)

Debinha (Brasile-North Carolina Courage)

Crystal Dunn (Stati Uniti-North Carolina Courage)

Sam Kerr (Australia-Chelsea)

Griedge Mbock Bathy (Francia-Lione)

Julie Ertz (Stati Uniti-Chicago Red Stars)

Guro Reiten (Norvegia-Chelsea)

Beth England (Inghilterra-Chelsea)

Alexia Putellas (Spagna-Barcellona)

Ji So-yun (Corea del Sud-Chelsea)

Amel Majri (Francia-Lione)

Ewa Pajor (Polonia-Wolfsburg)

Abby Dahlkemper (Stati Uniti-North Carolina Courage)

Eugenie Le Sommer (Francia-Lione)

Jennifer Hermoso (Spagna-Barcellona)

Marie-Antoinette Katoto (Francia-Paris Saint Germain)

Asisat Oshoala (Nigeria-Barcellona)

Cristiana Girelli (Italia-Juventus)