© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rita Guarino, allenatrice della Juventus Women, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dall'inizio della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina.: "C'è tanta voglia di vincere, è una finale conquistata on determinazione. Per noi è un'opportunità da cogliere, senza sentirci appagate dalla vittoria del campionato. Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza. La Supercoppa ci ricorda quanto le due squadre siano in equilibrio, dobbiamo giocare con il massimo della concentrazione fino all'ultimo minuto.