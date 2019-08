© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus Women ha comunicato in una nota gli esiti degli esami strumentali a cui si è sottoposta l’attaccante Barbara Bonansea dopo l’infortunio subito nella sfida con il Paris Saint-Germain. La calciatrice azzurra ha riportato la frattura della base del quinto metatarsodel piede sinistro e dovrà operarsi sottoporsi nel prossimi giorni a un intervento chirurgico di osteosintesi. La presenza di Bonansea per le sfide dell’Italia contro Israele e Georgia (valide per le qualificazioni a Euro 2021) in programma 29 agosto e 3 settembre appare quindi improbabile con la ct Bertolini che dovrà convocare una sostituta.