L'en plein di Megan Rapinoe. Molto più che una semplice calciatrice

Un’annata così difficilmente si può dimenticare. Megan Rapinoe non è solo il capitano degli Stati Uniti campioni del Mondo, ma molto di più. In campo e fuori. Con il Pallone d’Oro vinto questa sera la calciatrice dei Seattle Reign (prossimo a diventare la costola del Lione oltreoceano) ha fatto en plein di titoli: Mondiale, scarpa d’oro del Mondiale (6 reti), Migliore calciatrice della competizione, Fifa Women’s Player e ovviamente quest’ultimo premio. Esterno d’attacco nel 4-3-3 a stelle e strisce a cui piace accentrarsi, puntare la porta e segnare senza disdegnare l’aiuto alle compagne anche in fase di ripiegamento.Un dominio assoluto per questa ragazza classe ‘85 che è molto più di una calciatrice.

Attiva nelle battaglie civili come quelle contro le discriminazioni di genere, alfiere del movimento LGBT, e sindacalista del movimento femminile oltreoceano dove porta avanti battaglie per il riconoscimento della parità salariale – assieme a molte sue compagne come Alex Morgan – rispetto ai colleghi maschi almeno per quanto riguarda la Nazionale (dove al femminile gli USA sono la prima potenza mondiale a differenza degli uomini). Proprio per questo durante i Mondiali venne additata a nemico dal presidente Donald Trump contro cui si prese una rivincita prima conquistando il titolo e poi non presentandosi, assieme a tutta la squadra, alla Casa Bianca per il classico saluto che il presidente dà alle vincitrici una volta tornate in patria.

Nome: Megan Rapinoe

Anno di nascita: 1985

Nazionalità: USA

Carriera: Chicago Red Stars, Philadelphia Indipendent, Sydney FC, Seattle Sounders, Lione, Seattle Reign