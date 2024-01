Ufficiale L'Inter piazza un grande colpo in mezzo al campo: dal Bayern arriva Lina Magull

"FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Lina Magull. La centrocampista tedesca classe 1994 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2026".

Con questa nota la società nerazzurra ha annunciato l'acquisto della nazionale tedesca dal Bayern Monaco, club in cui militava dal 2018 e con cui ha vinto due titoli tedeschi collezionando 96 presenze con 29 reti all'attivo. Prima di allora Magull aveva vestito le maglie di Gutersloh (21 gol in 38 presenze), Wolfsburg (9 reti in 42 gare) e Friburfo (29 gol in 62 presenze). Con la Nazionale tedesca vanta invece 22 reti in 74 presenze e il secondo posto all’Europeo del 2022. Il suo palmares è poi arricchito da altri due campionati tedeschi, due Coppe di Germania e due Champions League tutte conquistate con il Wolfsburg.

La tedesca arriva per rinforzare un centrocampo che ha perso fino a fine stagione Ghoutia Karchouni .