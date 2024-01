Ufficiale Lazio Women, colpaccio dalla Serie A per puntare alla promozione: arriva Adami

La Lazio Women ha piazzato un grande colpo di mercato prelevando dal Milan la centrocampista Greta Adami in prestito fino al termine della stagione. Un innesto di qualità e grande esperienza, viste anche le sette presenze con l'Italia, per puntare alla promozione in Serie A. Questa la nota della società biancoceleste:

"Dopo i nove acquisti della scorsa estate, arriva un nuovo innesto per la Lazio Women. Si tratta della centrocampista classe ’92 Greta Adami che approda a titolo temporaneo dall’ A.C. Milan. Adami in carriera ha conquistato uno Scudetto, due Coppa Italia e una Supercoppa Italiana con la maglia della Fiorentina. La calciatrice toscana, che ha scelto numero 5, può vantare anche cinque presenze in Nazionale e quindici apparizioni nella UEFA Women`s Champions League. Benvenuta Greta".

Di seguito le parole della neo calciatrice della Lazio: "“Sono stati due anni e mezzo molto belli, ringrazio il Milan. Avevo bisogno di nuovi stimoli, di ritrovare fiducia, di ritrovare il campo. Ho scelto la Lazio perché è una grande società con grandi obiettivi, mi piacerebbe vincere il campionato con questa maglia. Ferrandi, Varriale e Goldoni? Ho parlato con loro, mi hanno salutato appena sono arrivata, le ho ritrovate dopo molto tempo. - continua Adami parlando del proprio ruolo - Mi piace giocare ovunque in mezzo al campo. Mi piace molto impostare quindi forse preferisco fare il play, ma poi mezzala, giocare a due o a tre è indifferente. Credo che riuscirò a dare qualcosa in termini di mentalità. Sono abituata alle pressioni, mi piace stare in alto, mantenere un bel clima nello spogliatoio. Spero di riuscire a dare alle mie compagne qualcosa, così come sicuramente loro daranno qualcosa a me. La chiave per vincere? Non accontentarsi mai e cercare di rimanere lucidi nei brutti momenti. In quei momenti serve compattarsi, credere nel gruppo e nelle idee dell’allenatore. Sono venuta qui con la voglia di vincere”.