Martinovic al Mozzanica: “Quando pensi che sia finita, comincia la salita”

L’attaccante Melania Martinovic, attualmente svincolata attraverso i propri canali social ha voluto dare il proprio saluto all’Atalanta Mozzanica che nei giorni scorsi – a causa del disimpegno del club di Percassi – ha annunciato che non si iscriverà alla prossima Serie A e cesserà le attività:

“Quando pensi che sia finita, è proprio allora che comincia la salita

Sono arrivata a Bergamo in punta di piedi, accolta con affetto da tifosi, società e staff. Dopo l’inizio di stagione, difficile, sofferto, pieno di insidie, la mia decisione di ricominciare è stata, forse, il punto d’inizio di una nuova avventura, che mi ha permesso di ottenere, nei tempi giusti, grazie all’impegno, la voglia e il duro lavoro, fiducia di compagne e mister. È nei momenti in cui perdi la via, che non bisogna mollare, ma trovare sempre forza e coraggio, perché il tempo in fondo, sa venirci incontro, nonostante tende a metterci alla prova, molto spesso. Bergamo, è stata una mia rivincita personale, metà stagione che mi ha vista impegnata positivamente più volte, in situazioni di gara importanti.

Due foto, che segnano i miei mesi passati a Bergamo, dove sentirsi a casa è d’obbligo.

Un goal al minuto 93, il primo con la maglia bergamasca, un sorriso sincero ritrovato, gioia immensa per chi mi ha accompagnata in quest’avventura, pura felicità per i tantissimi tifosi. Neroblu i colori di una società storica che da anni collabora per la crescita del calcio femminile italiano. Quei colori, si spegneranno per un po’, speriamo non per sempre. Quei tifosi non canteranno più. È un grande dispiacere, assistere a determinate scelte forzate, in un momento particolare e importante per il movimento calcistico femminile in Italia. Un grande in bocca al lupo, a tutte le giocatrici che indosseranno una maglia diversa, a tutta la società, nella speranza di vedervi ritornare a far sport e a gioire di emozioni che solo il calcio sa regalare.

Grazie Atalanta Mozzanica, con affetto Melania”.