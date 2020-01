Milan femminile, Begic: "È successo all’improvviso. Ma sono a casa”

Attraverso il proprio profilo Instagram la neo centrocampista del Milan Pamela Begic ha parlato del suo ritorno in Italia, lo scorso anno giocò con l’Empoli in Serie B, e della gioia di vestire la maglia rossonera: “Ciao amici. Le mie foto nude in bianco e nero si prendono un temporaneo periodo di pausa per annunciare che ho firmato per l’Ac Milan. Sono più che entusiasta. A quanto pare tutto è successo all’improvviso e in maniera inaspettata. Ma non sbagliatevi, sono a casa. Non ci sono parole per descrivere questo grande momento sotto tutti i punti di vista della mia vita. Ci sarebbero molti ringraziamenti da fare, ma dico solo che ho fiducia nel divino e apprezzo chenmi guidi lungo il cammino. A tutti gli amici veri, sapete di quanto affetto ho bisogno e vi dico grazie. - conclude Begic – Sono più che grata dall’opportunità di giocare a calcio con i colori rossoneri. Il mio signore è questo mondo pieno di colori”.