Milan femminile, Boquete nell'undici FIFA: "Piacevolmente sorpresa, è un grande onore"

Non solo Barbara Bonansea. Nel miglior undici femminile del 2020 stilato dalla FIFA e dalla FIFPro c’era un’altra rappresentante del nostro campionato come la neo rossonera Veronica Boquete che sui propri canali social ha voluto ringraziare chi l’ha votata: “È stata una sorpresa che io sia nella Top 11 mondiale. Credo che le altre giocatrici abbiano considerato la mia intera carriera. Tuttavia essendo stata scelta dalle altre giocatrici lo accetto con piacere e ne sono grata. È un grande onore essere selezionate da delle tue colleghe. Mostra rispetto, amore e apprezzamento nei miei confronti"

Anche il Milan ha voluto congratularsi con la centrocampista spagnola: “Grande riconoscimento per Vero Boquete: la rossonera è stata inserita nel FIFA FIFPro Women’s World 11, insieme alle più forti giocatrici del mondo!"

HONORED & GRATEFUL for the votes of teammates & rivals. THANKS for your respect, love and appreciation.

However, I do not think I deserve to be in The Best World11 this year. pic.twitter.com/HmL1F28Hb2

— Verónica Boquete (@VeroBoquete) December 18, 2020