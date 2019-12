© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Anche l’ex calciatrice Carolina Morace ha voluto dire la sua riguardo l’approvazione della commissione Bilancio del Senato di un emendamento che permetterà alle società (di calcio, basket, pallavolo e rugby) di avere sgravi fiscali per il prossimo trienni qualora volessero tesserare come professioniste le atlete: “Tutto il mondo parla del riconoscimento come professioniste per le donne..ecco il mio pensiero: sicuramente un passo importante ma non parliamo di professionismo che è un altra cosa. Bene che si è sentita l’esigenza di cambiare qualcosa a livello politico. - continua Morace come si legge su Oasport.it - Speravo nell’introduzione del tetto minimo salariale e di un consistente aumento del massimo salariale per permettere alle giocatrici internazionali più forti di venire a giocare in Italia. Il prodotto deve essere appetibile“.