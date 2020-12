Morgan: "Per migliorare bisogna sempre guardare ai migliori. Io ho imparato tanto da Mou"

Intervistata nel corso di The Women's Football Show sulla BBC la stella statunitense Alex Morgan ha parlato della sua esperienza con la maglia del Tottenham Ladies spiegando di aver guardato con grande interesse al lavoro del tecnico della squadra maschile José Mourinho per rubargli qualche segreto: “Mourinho ha fatto un ottimo lavoro per portare questa squadra al top, quando sono arrivata alle Spurs ho visto da vicino il lavoro che il tecnico portoghese svolge, cercando di rubare qualche suo segreto. Per migliorare ed essere i migliori bisogna sempre imparare da chi è già al vertice nel suo campo”.