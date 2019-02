Dopo il bel pari contro la Juventus, resistendo in 10 per oltre un’ora di gioco, il tecnico dell’Atalanta Mozzanica Michele Ardito ha parlato così ai microfoni del sito ufficiale nerazzurro: “In tutta la settimana la squadra si è preparata molto bene, sapendo che avremmo avuto di fronte un avversario molto forte. Al pronti via siamo restati in dieci con un rigore contro e mi sono detto che non era giornata, però in quel momento il pensiero è andato anche alla gara d’andata dove avevamo subito un calcio di rigore nei primi minuti, fallito dalla Juventus e casualmente è successa la stessa cosa e lì abbiamo iniziato a crederci. Abbiamo subito un po’ la loro forza fisica e la loro qualità tecnica, ma col passare dei minuti le ragazze hanno messo in campo tutto quanto avevamo chiesto loro in settimana: cuore, grinta, corsa e sacrificio. A poco a poco siamo uscite dall'area e ci siamo costruite questo meritato pareggio. - continua Ardito - Avevamo preparato due linee molto vicine per arginare il loro forte attacco, 48 reti non sono un caso. Abbiamo dovuto partire con Scarpellini in difesa che è una centrocampista perché avevamo fuori Vitale e anche Piacezzi, messa in campo subito dopo, che rientrava da un infortunio e ha fatto con noi 2 allenamenti in pratica. Più di così a questa squadra non si poteva chiedere.”