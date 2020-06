Novellino chiama De Laurentiis: "Perché non pensa alla Pink Bari?"

Il difensore della Pink Bari Debora Novellino dopo le parole della presidentessa Signorili ha voluto mandare un messaggio a Luigi De Laurentiis affinché oltre alla squadra maschile si interessi anche a quella femminile: “Caro presidente De Laurentiis perché non pensa alla Pink? Sarebbe uno splendido matrimonio quello tra il Bari maschile e quello femminile. - spiega la calciatrice a Tuttocalciofemminile - Noi comunque andremo avanti, non abbiamo mai avuto paura di farlo, con il presidente Signorile che è bravissima e vedrete che riuscirà a costruire una squadra per la salvezza. La prossima Serie A? Sempre più competitiva con l’arrivo del Napoli, una squadra solida che avrà alle spalle il sostegno di una città passionale, e il San Marino, che è una storia nuova e mi incuriosisce. Condivido, comunque, la scelta della Federcalcio di lasciare il format della serie A a dodici squadre. Il mio futuro? Aspetto di parlare con la società, ma sono convinta che accetteranno le mie richieste perché voglio essere un punto di riferimento per questa squadra. Sono a Bari da sette anni, la mia presenza è quasi scontata, ma troveremo sicuramente un accordo quando parlerò con la presidentessa, senza procuratore perché non mi interessa averlo”.