Pink Bari, Signorile: "Stop andava deciso prima. De Laurentiis? Disponibile a parlare con lui"

Il presidente della Pink Bari Alessandra Signorile ha parlato al Corriere del Pallone dello stop del campionato di Serie A femminile e del futuro: “Credo che non si sarebbe dovuti arrivare a lunedì 8 giugno per prendere una decisione, anche se è quella giusta. Se si fossero realmente ascoltate tutte le varie opinioni si sarebbe giunti in anticipo a dichiarare conclusa la stagione. Sono anni che vivo questo movimento, e sono abituata alla mancata considerazione delle opinioni di chi questo movimento lo vive. Il protocollo sanitario era giustamente quello approvato dal CTS anche per la Serie A maschile, ma rammento che le nostre calciatrici sono per status dilettanti e quindi dal punto di vista sanitario noi società siamo organizzate per assicurare il rispetto della normativa sanitaria per gli atleti dilettanti. - continua Signorile – De Laurentiis?Se vorrà parlare con noi saremo disponibili come sempre abbiamo fatto in questi anni. Qualunque sinergia sarà valutata per accrescere il valore del mio Club e del calcio femminile a Bari, se così non fosse noi continueremo per la nostra strada, non credo che il femminile debba apparentarsi obbligatoriamente, credo sia un’operazione da fare quando si incontrino gli interessi e si perseguono i medesimi obiettivi”.