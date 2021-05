Pink, Signorile: "Il Bari di De Laurentiis ha altri pensieri. Ma sarebbe positivo un rapporto fra di noi"

La presidentessa della Pink Bari Alessandra Signorile nella sua intervista a Tuttocalciofemminile ha parlato anche del rapporto con il Bari maschile della famiglia De Laurentiis spiegando che gli piacerebbe instaurare un rapporto forte fra i due club: "In questo momento ha altri pensieri. Deve concentrarsi sui play-off per cercare di conquistare la Serie B. Io non penso a De Laurentiis per avere magari un milione di euro da investire nella costruzione della rosa. Penso che un rapporto forte tra maschile e femminile sarebbe positivo per il calcio a Bari. Il mondo femminile è in continua crescita. Andrebbe accompagnato nella maniera giusta. La grande sfida è far giocare a pallone tutte le bambine che lo desiderano. Questo vale per Bari e per qualsiasi angolo d'Italia".