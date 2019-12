© foto di Insidefoto/Image Sport

L’attaccante degli Stati Uniti e del Seattle Reign Megan Rapinoe attraverso il proprio profilo Instagram ha commentato la vittoria del Pallone d’Oro dedicandolo alla sua Nazionale: “Quest'anno è stato il più folle di tutti. Non so nemmeno come esprimere a parole quanto sia stato speciale. La SQUADRA (gli USA NdR) ha scosso il mondo e continua a farlo. Non solo le 23 giocatrici in campo, lo staff tecnico e lo staff esteso per la squadra, ma la SQUADRA di cui sto parlando va ben oltre quelli che hanno la fortuna di indossare questa maglia. La SQUADRA è la nostra famiglia, amici, amiche e fidanzati/e, mogli e mariti. La SQUADRA sono le migliaia di fan che hanno tifato per una squadra che ha chiesto loro di interessarsi di più al gioco del calcio che a se stesse. E per questo sarà sempre grata.

Penso che la vittoria della Coppa del Mondo e tutte le successive vittorie, sia personali che di squadra, siano speciali perché per la prima volta dopo tanto tempo possiamo dire che abbiamo vinto tutte. E mentre sono onorata di vincere il Pallone d’Oro vorrei accettarlo per conto di tutte. Lo meritiamo”.