Rapinoe benedice l'affare Lione-Reing: "Grazie Aulas di essere qui"

La calciatrice statunitense, fresca vincitrice del Pallone d’Oro, Megan Rapinoe ha voluto ringraziare personalmente il presidente del Lione Jean Michel Aulas per aver acquistato il Seattle Reign, club di NWSL in cui milita, dicendosi impaziente di capire quali saranno i progetti del francese: “Sono impaziente di vedere cosa accadrà ora. Intanto ringrazio Aulas, oltre che Sonia Bompastor e Tony Parker, per questa grande partnership. - spiega Rapinoe – Ho giocato nel Lione in passato e lo considero la mia casa, è uno dei club più grandi al mondo e ha una visione del calcio femminile globale. Grazie presidente Aulas per essere qui”.