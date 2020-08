Riparte la A femminile: Napoli, una neopromossa con tanta voglia di stupire

Dopo sei mesi di stop la Serie A femminile è pronta a tornare in campo. Domani infatti prenderà il via la stagione 2020/21, una stagione che parte in anticipo rispetto al passato sia per via del lungo stop dovuto all’emergenza Coronavirus sia per permettere alla ct Bertolini di preparare al meglio le gare di qualificazione all’Europeo previste per settembre. Tuttomercatoweb.com vi porta a conoscere le 12 squadre che saranno al via della nuova stagione:

Una neopromossa ambiziosa e con la voglia di bruciare le tappe. Dopo aver dominato la Serie B il Napoli è pronto a fare bella figura anche in Serie A. Una società solida e ambiziosa, un dirigente navigato come D’Ingeo a costruire la squadra e un allenatore giovane e con idee chiare. Il mercato è stato scoppiettante sia in entrata sia in uscita con arrivi importanti come quelli di Mainguy fra i pali, Federica Di Criscio in difesa, di Dalton, Huchet e Jensen in mezzo al campo e di Isotta Nocchi ed Eleonora Goldoni in avanti, giusto per citare le più importanti. Tante anche le uscite, alcune non indolore come quella di Schioppo, per svoltare pagina dopo la B e scrivere un’altra pagina nella storia azzurra.

La stella: Trascinatrice in Serie B con i suoi gol la greca Despoina Chatzinikolau, per tutti noi semplicemente Deppy, si candida a un ruolo di primo piano anche in Serie A. Una nove coi piedi da dieci, dicono di lei, forte fisicamente e generosa nell’aiutare la squadra anche quando c’è da difendere. Se non pagherà lo scotto del salto di categoria potrebbe essere l’arma in più di mister Marino.

La rivelazione: Dopo un anno al di sotto delle attese per Eleonora Goldoni è arrivato il momento di mostrare quelle qualità fatte vedere negli USA e che gli erano valse l’attenzione della ct Bertolini. Subito messa al centro del progetto Napoli, volto mediatico della società azzurra, la ferrarese classe ‘96 deve ora far parlare il campo. Le qualità ci sono e la piazza sembra essere quella ideale.

L’allenatore: Giuseppe Marino è un fedelissimo del presidente Carlino e con lui condivide ambizioni e sogni di gloria per il Napoli. Consapevole che la Serie A è un altro campionato rispetto alla B vinta lo scorso anno, il tecnico è pronto a stupire ancora per conquistare la salvezza, obiettivo primario, e poi portare più in alto possibile i colori azzurri.

Obiettivo: Salvezza

Napoli femminile MAINGUY; Cafferata, DI CRISCIO, Groff, Cameron; DALTON (HUCHET), Nencioni, JENSEN; NOCCHI (HJOHLMAN), Deppy, GOLDONI

Acquisti: Federica Di Criscio (Roma), Flavia Mota (Iranduba), Eleonora Goldoni (Inter), Emmeline Mainguy (Digione), Sofieke Jansen (Sassuolo), Isobel Dalton (Glasgow), Emma Errico, Livia Capparelli, Isotta Nocchi (Fiorentina), Jenny Hjohlman (Empoli), Catelina Perez (Fiorentina), Sarah Huchet (Marsiglia), Ana Lucia Martinez (Madrid FCC), Aqsa Mushtaq (Lenoir Rhyne University)

Cessioni: Emanuela Schioppo, Alessia Parnoffi, Giulia Asta, Alessia Cutillo, Azzurra Massa, Camilla Pavana, Marta Longoni, Anita Coda, Federica Cavicchia, Tatiana Georgiou, Pato Jerzak, Martina Gelmetti (fc), Sara Sibilio (rit), Russo (fc), Lisette Tammik, Federica Russo (Como)

* In maiuscolo i nuovi acquisti