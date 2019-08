Roma f., Andressa: "Felice di essere giallorossa. Baptista il mio preferito"

Intervistata da Roma TV il neo acquisto della Roma femminile Andressa Alves ha parlato della sua scelta di vestire il giallorosso e degli obiettivi stagionali: “La Roma ha una grande tradizione di giocatori brasiliani e per me è importante essere la prima calciatrice a vestire questa maglia. Ho accettato questa sfida perché si tratta di un grande club a livello mondiale e spero di essere l’apripista per tante mie connazionali. Fra i brasiliani che hanno giocato in giallorosso il mio preferito è Julio Baptista, era un giocatore eccellente. - continua Andressa – La Serie A è un campionato molto duro, diverso da quello spagnolo in cui ho giocato e non vedo l’ora di esordire con questa maglia addosso. Mondiale? Un’esperienza molto bella, per me era la seconda volta che lo giocavo. Il calcio femminile è cresciuto molto negli ultimi anni e questo si è visto molto nella Coppa del Mondo in Francia; la crescita delle giocatrici, l’aumento delle persone che assistono in televisione e che vanno allo stadio...insomma, il nostro sport cresce sempre di più".