Roma femminile, Bavagnoli: "Puntiamo al massimo, in Coppa come in campionato"

Dopo la netta vittoria sul San Marino Academy e l’accesso alle semifinali di Coppa Italia femminile l’allenatrice della Roma Betty Bavagnoli ha parlato a Roma TV della prestazione delle sue ragazze: “Sono contenta per aver raggiunto la semifinale e faccio i complimenti alle mie ragazze. Nel primo tempo avevo chiesto lo stesso tipo di atteggiamento che abbiamo avuto nella ripresa, ma non c’è stato e ci stavamo complicando la vita. Sono contenta della prestazione e dell’impegno messo in campo. - continua Bavagnoli come riporta Vocegiallorossa.it - Sosta? Per le squadre che non hanno giocato per il Coronavirus potrebbero esserci dei problemi, ma noi approfittiamo di questa sosta per recuperare un po’ di energie e poi ci rimettiamo al lavoro per preparare la ripresa del campionato, non smetteremo di cercare di conquistare il massimo in Coppa Italia e in campionato”.

Anche Claudia Ciccotti ed Eleonora Cunsolo hanno commentato il successo del pomeriggio e le prospettive in Coppa Italia. “La semifinale è un traguardo che volevamo raggiungere, dopo la partita d’andata eravamo già sulla buona strada, ma volevamo confermarci anche nel ritorno. - spiega Ciccotti – Fiorentina o Milan? Non ho preferenze, sono entrambe forti e ci aspetta una gara difficile. In campionato siamo vicine alla zona Champions e con lo scontro diretto fra le seconde possiamo avvicinarci”. “Il risultato dell’andata ci lasciava abbastanza tranquille, ora aspettiamo di sapere contro chi faremo. - le fa eco Cunsolo guardando anche al 2° posto in campionato– Fiorentina e Milan? Magari potrebbero cadere in alcuni errori perché devono recuperare delle partite, noi pensiamo a noi stesse perché ogni partita è una finale”.