Roma femminile, Bernauer: "Vogliamo battere la Juventus"

La centrocampista della Roma femminile Vanessa Bernauer ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida al vertice (prima contro quarta) contro la Juventus in programma domenica all’ora di pranzo: “Pensiamo partita dopo partita sapendo che nel calcio può succedere di tutto. Vogliamo vincere tutte le partite anche quella contro la Juventus e faremo di tutto per riuscirci. - continua la svizzera – Non temo nessuna di loro, anche se sono molto forti e con grande esperienza internazionale. Dovremo giocare una partita disciplinata e sto cercando di trasmettere un po' di fiducia alle più giovani che vedo emozionate o agitate. Devono scendere in campo rilassate e fare ciò che sanno”.