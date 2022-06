ufficiale Roma Femminile, la centrocampista Bernauer saluta dopo quattro stagioni

"Grazie Roma! 4 anni fa hai creduto in me, in un momento difficile della mia carriera e mi hai fatto ripartire. L’anno scorso abbiamo portato il primo trofeo a casa e quest’anno abbiamo conquistato l’Europa qualificandoci per la prima volta per la Women's Champions League non male direi. Però non va sempre tutto come si desidera ed oggi mi tocca salutarti. Vorrei ringraziare ai tifosi per il vostro sostegno ed amore infinito che mi avete fatto sentire dal primo giorno. Siete unici e fantastici". Con questa nota sul proprio profilo Instagram la centrocampista Vanessa Bernauer ha salutato la Roma dopo quattro stagioni. Un saluto ripreso anche dallo stesso club giallorosso che ha voluto ringraziare la svizzera per quanto fatto in questi anni.