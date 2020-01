© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistata da Sky Sport in vista della sfida contro la Fiorentina Women’s, il neo difensore della Roma femminile Petronella Ekroth ha parlato del suo ritorno in Italia e degli obiettivi da qui a fine stagione: "Sembra essere in una famiglia dove tutti sono molto professionali. Credo che sia una bella sensazione da provare. La Roma è un gruppo interessante con brave giocatrici e lo staff è molto bravo e lavora duramente. Credo che possa andare tutto bene e che sia l'inizio di una buona avventura in questo club. - continua la svedese come riporta Vocegiallorossa.it - La Juventus è una squadra tosta, difficile da battere, ma noi ci proveremo. Sento che siamo un bel gruppo, c'è una buona chimica tra noi. Sono qui da 2 partite, ma abbiamo buone potenzialità. Non ho ancora visitato la città, ma ho sentito parlare molto bene di Roma, quel poco che ho visto mi è piaciuto molto. Sì, sono molto felice di essere qui a Roma".