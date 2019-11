© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche la calciatrice della Juventus Cecilia Salvai, attraverso il proprio account di Instagram, ha voluto fare gli auguri alla 'Vecchia Signora' per i suoi 122 anni di storia: "Una Vecchia Signora che porta benissimo i suoi anni. Queste prime due stagioni (e un po') in tua compagnia sono volate e mi hanno regalato tanto. Gioie, titoli, amicizie e per non farci mancare nulla anche infortuni. Felice di aver contribuito in minima parte alla tua storia centenaria. Auguri, Juventus, bisogna ammettere che 122 anni non li dimostri proprio", il post del difensore bianconero.