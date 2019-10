Sam Kerr verso l’Europa. Ma per la Juve Women è un sogno impossibile

Con l’avvicinarsi della fine della NWSL l’attaccante dei Chicago Red Stars Samantha Kerr si sta guardando attorno per trovare una nuova sistemazione, che questa volta non sarà in Australia – sua terra natale – ma in Europa. Secondo quanto riportato da L Football ci sarebbe già una lunga lista di pretendenti per la fortissima australiana con in prima linea Chelsea, Barcellona e Lione.

Le prime due squadre l’avevano già cercata in passato, ricevendo un no dal capitano delle Matildas che aveva preferito tornare al Perth Glory, ma ora entrambi i club rilanceranno per avere nelle loro fila una delle più forti calciatrici al mondo (è nella lista delle 20 per il Pallone d’Oro) offrendo un contratto da 120-180mila euro. Occhio però al Lione, la squadra che domina in Europa da anni, che potrebbe decidere di formare la coppia d’attacco più forte del pianeta affiancando Kerr al Pallone d’Oro in carica Ada Hegerberg.