Sassuolo F. Labate: "Contro la Roma vogliamo rifarci dell'andata. Ora siamo più unite e forti"

In vista della sfida al femminile fra Roma e Sassuolo ai microfoni di Vocegiallorossa.it ha parlato Camilla Labate, attaccante neroverde ed ex della gara: “Nella sfida d’andata fu un’emozione calcare il campo della Roma che era stato la mia casa nella passata stagione. A Roma ho passato un anno bellissimo e in quel momento ho provato un po' di nostalgia. Purtroppo sfiorammo solo il pari e ora vogliamo riscattarci in casa nostra. Rispetto all’andata siamo più unite e più forti mentalmente, oltre ad aver migliorato molto a livello tecnico-tattico. Siamo più consapevoli della nostra forza, che ora come ora, è il gruppo stesso che si è creato dentro e fuori dal campo. - continua Labate parlando del suo tifo per la Lazio - Diciamo che sono sempre riuscita a separare l'amore per la mia squadra del cuore dall'amore per ciò che faccio tutti i giorni, ed essere in una società come la Roma è sempre stata una gratificazione incredibile. Non ringrazierò mai abbastanza il club giallorosso per l'esperienza meravigliosa che ho vissuto lo scorso anno"