Sassuolo F., Pugnali: "A Roma ho lasciato un pezzetto di cuore"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistata in esclusiva da Vocegiallorossa.it, l'attaccante del Sassuolo Luisa Pugnali ha presentato la sfida di oggi contro la Roma: "Sono felice di tornare al Tre Fontane, stadio che mi ha dato tante emozioni lo scorso anno e, anche se da avversaria, sono contenta di rigiocare lì. A Roma ho lasciato un pezzettino di cuore anche se ho giocato per una sola stagione. L'esperienza alla Roma? Sono maturata tanto dal punto di vista calcistico e anche come persona, l'ambiente e l'euforia che c'è a Roma è bellissimo. Sono andata via da Roma per una mia scelta, per fare un'esperienza diversa e ringrazio la Roma per quello che mi ha dato. Mi trovo bene a Sassuolo, l'ambiente è tranquillo, si lavora bene e siamo nelle condizioni ottimali per dare il meglio. Siamo una squadra nuova e giovane, piano piano stiamo trovando i meccanismi, ci stiamo conoscendo. Dobbiamo lavorare tanto ma siamo sulla strada giusta. La gara di oggi? Come ho già detto cercheremo di imporre il nostro gioco con attenzione, cercando di non commettere errori. Sappiamo che la Roma è una squadra molto forte ma giocheremo per i tre punti, come tutte le altre partite che andremo ad affrontare. Esultare in caso di gol? Non ci penso, penso a fare la mia partita se il mister deciderà di schierarmi da titolare e farò altrettanto se mi chiamerà in causa nel corso della partita".