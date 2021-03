Napoli femminile-Florentia, paura e sospiro di sollievo: colpo alla testa per Pugnali, sta bene

Sospiro di sollievo per Luisa Pugnali, calciatrice della Florentia San Gimignano, vittima alla mezz’ora della partita contro il Napoli femminile di un violento colpo di testa che l’aveva costretta a uscire dal campo in ambulanza. Grande spavento per le colleghe e per entrambe le società, ma Pugnali sta bene ed è rientrata in Toscana con le sue compagne di squadra dopo gli esami sostenuti all’Ospedale del Mare.