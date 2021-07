ufficiale Luisa Pugnali annuncia l'addio al calcio: "Si apre un nuovo capitolo lontano da te"

Terminata l’esperienza alla Florentia San Gimignano l’attaccante Luisa Pugnali ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato nonostante la giovane età (è una classe ‘94). Attraverso un post su instagram la calciatrice, che h vestito anche le maglie di Roma, Sassuolo, San Zaccaria, Riviera di Romagna e Grifo Perugia, ha voluto ringraziare il calcio per quanto gli ha regalato in questi anni.

“È proprio vero che il primo amore non si scorda mai, e io non mi dimenticherò mai di te, delle gioie e dei dolori che mi hai regalato, dei traguardi raggiunti e delle delusioni che tanto mi hanno fatto crescere. Non dimenticherò le persone che mi hai fatto conoscere e che con me hanno condiviso emozioni che solo tu sai regalare. Non dimenticherò i viaggi che mi hai fatto fare e i posti che mi hai fatto visitare, non dimenticherò mai i sogni che avevo da bambina e che tu mi aiutato a realizzare. Non dimenticherò mai una vita passata con te, a correrti dietro, a giocare con te. Emozioni uniche che solo tu, che sei lo sport più bello del mondo puoi regalare. Si chiude un capitolo e se ne aprirà uno nuovo lontano da te, ma con la consapevolezza che a te ho dato tutto. Grazie. - conclude Pugnali - Grazie a te amore mio, che sei sempre stato con me, quando eri qui e da lassù. Ho sempre fatto tutto per te e spero che questo ti abbia reso orgoglioso di me”.