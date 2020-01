© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non si arresta la marcia trionfale della Juventus femminile in campionato, le bianconere vincono anche contro il Sassuoolo. 2-1 il punteggio finale: a segno per le bianconere Girelli e Junge-Pedersen, mentre il Sassuolo ha trovato la rete con Sabatino nel finale. L'altra sfida di giornata fra Pink Bari e Tavagnacco è terminata a reti bianche.

Sabato 25/01

Orobica-Milan 0-1 (88' Conc)

Pink Bari-Tavagnacco 0-0

Juventus-Sassuolo 2-1 (10' Girelli, 66' Junge-Pedersen, 88' Sabatino)

Domenica 26/01

Florentia-Hellas Verona 12:30

Roma-Fiorentina 12:30

Inter-Empoli 14:30