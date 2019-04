Spinelli: "Voglio giocare in Division 1. Mondiali? Ci spero fino alla fine"

Intervistata da Bergamo Post il difensore dello Stade de Reims femminile Giorgia Spinelli ha parlato della promozione in massima divisione francese, arrivata da capitano, e del proprio futuro fra un difficile ritorno in Italia e il sogno Mondiale: “Per me è difficile spiegare l’emozione di vincere un campionato, è la prima volta che mi capita. E poi perché paradossalmente la promozione è arrivata proprio nel giorno della nostra prima sconfitta stagionale. È stata una festa strana, ma resta qualcosa di unico che vale doppio per me avendolo vissuto da capitana. La fascia? all’inizio l’avevo rifiutata, ma dopo qualche mese me l’hanno riproposta e allora ho accettato. - continua Spinelli – Italia? Il movimento sta crescendo parecchio, ma è più tattico mentre qui è più fisico. Lo sbarco dei club blasonati è un passo avanti e sono felice che abbiano deciso di mettersi in gioco nel calcio femminile. Tornare adesso è difficile perché ora che ho raggiunto la Division 1 voglio giocare in quella serie. Mondiali? Ho fatto la trafila nelle giovanili e ho esordito in quella maggiore con Cabrini. Un pensierino a essere convocata lo faccio fino alla fine, la speranza è l’ultima a morire”.