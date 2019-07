TMW - Hellas Women, doppio colpo in arrivo: Glionna e Cantore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Hellas Verona Women è in procinto di piazzare un importante doppio colpo in entrata andando a pescare in casa della Juventus due volte vincitrice dello Scudetto. Il club veneto è ormai a un passo dal chiudere per gli arrivi di due promettenti calciatrici come Sofia Cantore e sopratutto Benedetta Glionna - che ieri ha salutato il club bianconero con un post su instagram dandogli l'arrivederci – entrambe classe '99 ed entrambe nel girone delle nazionali giovanili azzurre (la seconda ha anche esordito a gennaio con la Nazionale maggiore). Entrambe dovrebbero trasferirsi in gialloblù con la formula del prestito per trovare un maggiore minutaggio rispetto all'ultima stagione (dove comunque Glionna ha collezionato 18 presenze segnando sei reti e risultato spesso decisiva). Un doppio colpo importante per l'Hellas che dopo aver annunciato il nome del nuovo tecnico inizia i lavori per costruire la squadra in vista della prossima stagione.