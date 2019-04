TMW - Juve Women, Gama: "Che sfida con le viola. Annata appassionante"

Fonte: Dal nostro inviato, Giovanni Albanese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sara Gama, capitano della Juventus Women, ha analizzato la vittoria della Coppa Italia in zona mista. Questo quanto raccolto da TMW: "Abbiamo migliorato quanto abbiamo fatto l'anno scorso. Abbiamo rivinto il campionato, cosa non scontata, e portato a casa la prima storica Coppa Italia. In due anni direi che abbiamo fatto molto bene. Dopo lo Scudetto l'entusiasmo si è trasformato in voglia di vincere la Coppa. Il nostro primo tempo di oggi ha dimostrato che eravamo libere di testa e determinate".

Sul percorso della squadra: "Dalla Supercoppa abbiamo cambiato totalmente ritmo. In questa stagione abbiamo dimostrato grande solidità, rispondendo colpo su colpo ai momenti difficili".

Sul suo ruolo: "Io ci sono, ma quest'anno siamo state tutte brave perché il gruppo ha sopperito agli infortuni di Rosucci e Salvai. Tutte diamo il meglio, anche io nel mio ruolo, ma ognuno fa il suo e lo fa bene".

Sui tifosi: "La gente si sta appassionando a noi. Stiamo creando dei personaggi e delle rivalità. Quest'anno la sfida con la Fiorentina, dalla Supercoppa al campionato e alla Coppa, è stata entusiasmante e divertente. Siamo contente che i tifosi ci seguano sempre di più".