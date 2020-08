ufficiale Cesena Femminile, tesserata l'ex Inter Women Costi

Nuova avventura in Serie B per Fabiana Costi, che quest'estate si è svincolata dall'Inter Women: l'attaccante classe 1986 ha firmato un contratto con il Cesena. Costi era arrivata in nerazzurro nel luglio 2018, trascinando le ragazze di Sebastian De La Fuente nella cavalcata promozione con 19 presenze e 12 gol per poi rimanere anche nell'ultimo campionato.