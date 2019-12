© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

L'Empoli Ladies ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali l'addio di Giulia Mancuso, difensore classe '99. La calciatrice torna alla Juventus Women per fine prestito dopo appena sei mesi in Toscana. Questo il comunicato: "L’Empoli Ladies comunica che il difensore Giulia Mancuso, arrivata a titolo temporaneo dalla Juventus Women la scorsa estate, è tornata alla società bianconera. Ringraziamo Giulia e le auguriamo tutto il meglio per il proseguimento della sua carriera".