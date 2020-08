ufficiale Empoli Ladies, tra i pali arriva Fedele dalla Fiorentina Femminile

Attraverso una nota ufficiale, l'Empoli Ladies comunica che Noemi Fedele è una nuova calciatrice azzurra: il portiere, classe '97, arriva a titolo temporaneo prestito dalla Fiorentina Femminile.

Cresciuta a Prato, dal 2009 al 2012 gioca nella Real Aglianese in Serie C, per poi iniziare il suo percorso con la Fiorentina Femminile, dove resta fino al 2020. Nel 2019 vive un’importante esperienza nell’Osa di Seattle (Usa), mentre a inizio 2020 gioca in Spagna nella fila del Collerense.