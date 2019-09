Fonte: juventus.it

Un nuovo innesto di caratura internazionale si unisce alle Juventus Women, proprio alla vigilia dell’inizio della stagione.

Parliamo della brasiliana Maria Aparecida Alves Souza, o più semplicemente, Maria Alves.

Classe 1993, la calciatrice arriva dal Sereias Da Vila, la squadra femminile del Santos. Maria ha militato nella formazione paulista dal 2015. Qui ha sollevato due titoli, il Brasileiro del 2017 e il Paulistão dell’anno dopo, giocando 142 partite e segnando 25 reti.

In maglia verdeoro, Maria ha militato dal 2011 al 2017, e ha partecipato al Mondiale Under 20 femminile nel 2012.

E adesso, dopo il bianconero del Santos, vestirà presto il bianconero della Juve: per la precisione, non appena arriverà il transfer internazionale per poterla vedere in campo con noi.