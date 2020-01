© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’ex attaccante della Juventus Women Eniola Aluko dopo aver detto addio al calcio giocato è pronta a iniziare una nuova avventura, questa volta dietro una scrivania. Nella giornata di oggi l’Aston Villa ha annunciato che l’inglese classe ‘87 è stata infatti nominata direttrice sportiva della squadra femminile. Un ritorno a casa per Aluko che è cresciuta proprio a Birmingham dopo il trasferimento dei suoi, quando era bambina, dalla Nigeria. “Sono molto felice dell’incarico di direttrice sportiva, sento che è qualcosa per cui sono protna in questo momento. - spiega Aluko dopo la nomina – Sono sempre stata appassionata di calcio femminile, del suo sviluppo e voglio aiutare l’Aston Villa a creare un club di successo. E poi sono tornata a casa, dove tutto ha avuto inizio”.

“Eniola ha avuto una favolosa carriera da giocatrice e ha mosso i suoi primi passi in questa città, dove è cresciuta. - ha spiegato il CEA dell’Aston Villa Christian Purslow - È un modelloper tante ragazze di questa città, saranno ispirate ancor di più da lei, e sono certo che lei aiuterà l’Aston Villa a diventare un esempio nel calcio femminile”.