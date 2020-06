ufficiale Nilsson rinnova con la Florentia San Gimignano. Un altro anno insieme

Attraverso una nota ufficiale, la Florentia San Gimignano comunica di aver trovato un accordo con l'attaccante Sara Nilsson per la prossima stagione.

Queste le parole della svedese classe ’95 in merito: “Per me è un onore poter giocare un’altra stagione con questi colori. San Gimignano mi ha rubato il cuore e sono pronta a raggiungere nuovi obiettivi in Serie A. Non vedo l’ora di tornare al Santa Lucia, davanti ai nostri tifosi e rivedere il cielo diventare neroverde!”.