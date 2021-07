ufficiale Hellas Verona Women, arriva l'ex Florentia Sara Nilsson

vedi letture

Hellas Verona Women rende noto di aver sottoscritto un contratto di prestazione sportiva per la stagione 2021/22 con la giocatrice svedese Sara Nilsson. Centrocampista offensiva, classe 1995, nata e cresciuta - anche calcisticamente - in Svezia, ha vestito le maglie di Derome, Valinge, Jitex e Kungsbacka, società – quest’ultima – con cui ha conquistato il campionato di seconda divisione svedese nel 2018. Trasferitasi al Florentia San Gimignano nel 2020, Sara Nilsson ha giocato nella passata stagione in Serie A totalizzando 14 presenze e 2 reti.