L’Orobica nonostante la classifica deficitaria non ha intenzione di ammainare bandiera bianca e continua a rinforzarsi pescando dall’estero. L’ultimo arrivo è quello della centrocampista Andrea Mist Palsdottir classe ‘98 del Thór/KA. Lo ha annunciato la stessa calciatrice al portale islandese Thorsport.it: “L’Italia mia ha sempre affascianato e il campionato italiano è molto competitivo e diventa migliore ogni anno che passa. Per me è l’occasione di migliorare e crescere perché giocare contro squadre come Milan, Juventus e Roma è sempre stato un sogno. - continua Palsdottir -Ho ricevuto varie offerte da diversi paesi, ma in qualche modo la mia mente ha sempre guardato verso l’italia. Ho seguito il cuore, come mi ha detto mio padre, e ho deciso di firmare un contratto con l’Orobica”.