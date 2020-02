vedi letture

Orobica, Palsdottir: "In Italia più tattica e fraseggio. Devo migliorare nella fase difensiva"

Arrivata a gennaio per rinforzare l’attacco dell’Orobica la centrocampista offensiva Andrea Mist Palsdottir ha parlato ai microfoni di Tuttocalciofemminile dell’impatto con la Serie A e delle differenze con il calcio islandese: “Qui in Italia è un po' diverso, c’è maggiore tattica e si gioca in maniera diversa, con più passaggi corti e una maggiore costruzione del gioco. In Islanda invece prevalgono i passaggi lunghi e il gioco veloce. Devo dire che il primo impatto è stato forte e inaspettato, ma mi sono abituata bene. Credo di dovermi ancora abituare all’aspetto tattico, sopratutto in fase difensiva vista anche la posizione che ricopro in campo. - continua l’islandese – L’atmosfera all’Orobica è positiva anche se essere in fondo alla classifica è demoralizzante, ma questo non è un problema. Dobbiamo aiutarci fra di noi per cercare di restare in Serie A. Voglio dare il mio contributo alla squadra e mettere la mia grinta e determinazione al suo servizio. Anche perché detesto perdere”.