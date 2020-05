Orobica, Palsdottir verso l'addio. L'attaccante pronta a rientrare in patria e giocare con il FH

Dopo l'addio di Thorvaldsdottir al Milan, un'altra calciatrice islandese si prepara a salutare il nostro campionato. Si tratta di Andrea Mist Palsdottir dell'Orobica. La calciatrice, arrivata a gennaio, secondo quanto riferito da Mbl.is sarebbe infatti in procinto di tornare in Islanda per vestire la maglia del FH approfittando di un contratto in scadenza nei prossimi giorni e di una ripresa del campionato italiano che ancora non è certa.